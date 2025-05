È successo a Lower Manhattan. In manette un investitore in criptovalute originario del Kentucky

Un uomo è stato arrestato a Lower Manhattan, a New York, con l’accusa di aver rapito e torturato un turista italiano di 28 anni. La polizia di New York ha concentrato l’attenzione su un’abitazione al civico 38 di Prince Street, a Soho. Il sospettato, a piedi nudi e in accappatoio, è stato scortato dagli agenti giù per le scale fino a un’auto della polizia e poi è stato interrogato. Lo riportano i media statunitensi.

Il viaggio a New York dall’Italia, poi le torture

Gli agenti di New York fanno sapere che la vittima dell’aggressione è arrivata nella Grande Mela dall’Italia il 6 maggio e si è poi recata nell’abitazione. Il turista sarebbe stato legato e torturato per tre settimane, ma poi è riuscito a fuggire ed è stato aiutato da un agente della polizia stradale nelle vicinanze, che ha chiamato la polizia. Nella casa sono state trovate numerose foto Polaroid del giovane legato e torturato, ma anche un’arma da fuoco e diversi oggetti utilizzati appunto per la tortura.

Chi è il rapitore dell’Italiano sequestrato a New York

Il sospettato sarebbe un investitore in criptovalute originario del Kentucky, che affitta un appartamento per una cifra compresa tra i 30mila e i 40mila dollari al mese. Il movente non è chiaro. Gli investigatori affermano che nella residenza erano presenti due maggiordomi, che saranno interrogati.

