Le istituzioni di Paderborn si sono scusate per lo spettacolo andato in scena a inizio maggio

Il Comune di Paderborn, in Germania, e la chiesa locale si sono scusati per la performance teatrale avvenuta nella cattedrale della città a inizio maggio. La compagnia ha portato sull’altare dei polli morti, spennati e avvolti in dei pannolini, alla presenza di istituzioni e dell’arcivescovo.

Lo spettacolo, intitolato “Westphalia Side Story“, faceva parte delle celebrazioni del 15 maggio per il 1250° anniversario della Westfalia, una regione della Germania nord-occidentale. Il video mostra tre attori che cantano “Fleisch ist Fleisch” (La carne è carne), sulle note di “Live is Life”, canzone pop del 1984 della band austriaca Opus.

“Non volevamo assolutamente fare una parodia”, ha dichiarato ad Associated Press Rolf Baumgart, cofondatore della compagnia teatrale bodytalk. “Poiché la Westfalia è una regione prevalentemente rurale con una storia turbolenta, la nostra ricerca si è concentrata su questo aspetto”. In seguito sono nate molte polemiche ed è partita anche una petizione online, firmata da oltre 22mila persone, che chiede all’arcivescovo di Paderborn Udo Bentz delle scuse personali.

