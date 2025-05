La presidente della Commissione riceve il Premio Carlo Magno

Un’Europa forte è indispensabile nel nuovo ordine internazionale: ne è convinta Ursula von der Leyen. La presidente della Commissione Ue, ricevendo ad Aquisgrana il Premio Carlo Magno, sottolinea: “Guardando il mondo instabile che ci circonda, credo che l’Europa debba riscoprire questo spirito. Lo spirito di audacia, azione e rinnovamento. È tempo che l’Europa si sollevi di nuovo. Che si stringa attorno al prossimo grande progetto europeo. Pertanto, credo che la nostra prossima grande era – il prossimo grande progetto unificante – riguardi la costruzione di un’Europa indipendente“. “So che per alcuni questo è un messaggio scomodo da ascoltare. Ma in fondo, si tratta della nostra libertà. Come i popoli dell’Europa centrale e orientale sanno da tempo, la libertà personale è possibile solo quando c’è indipendenza collettiva”, aggiunge.

“Una Pax Europaea per il XXI secolo”

Bisogna “sviluppare una nuova forma di Pax Europaea per il XXI secolo, una che sia plasmata e gestita dall’Europa stessa. Sappiamo tutti il ruolo fondamentale che la Nato e i nostri partner transatlantici hanno svolto nel proteggere la nostra sicurezza e la libertà nel nostro continente. E questo continuerà in futuro. Ma grazie alla Nato forse pensavamo che tempi di relativa pace fossero destinati a durare. I Paesi baltici, la Polonia e i Paesi dell’Europa centrale e orientale ci avevano messo in guardia. La loro lotta per la libertà dall’oppressione sovietica li aveva messi di fronte a difficoltà che molti altri avevano dimenticato. E sappiamo che questo ha portato a una sorta di compiacimento tra noi: pensavamo di poter contare su un dividendo di pace. Ma questi tempi sono finiti. Gli avversari delle nostre società democratiche e aperte si sono riarmati e rimobilitati”.

“La situazione non sarà più come prima, tensioni geopolitiche forti”

“Dobbiamo affrontare la realtà del momento. Non possiamo restare inerti mentre si dispiegano i disordini. Non possiamo lasciarci sviare dai cambiamenti sismici che stiamo affrontando. O cedere ancora una volta all’errore che la tempesta passerà. Che le cose torneranno come prima – se solo la guerra finisse, o si raggiungesse un accordo tariffario, o le prossime elezioni avessero un esito diverso. No, non succederà. Perché le tensioni geopolitiche sono enormi“, dice ancora la presidente della Commissione. “Ciò su cui un tempo facevamo affidamento come ordine internazionale si è rapidamente trasformato in un disordine internazionale. Il mondo – aggiunge – è di nuovo segnato da ambizioni e guerre imperiali. Da potenze autoritarie pronte a sfruttare senza pietà le nostre divisioni o dipendenze. Da grandi potenze pronte a utilizzare ogni mezzo, lecito o illecito, per ottenere un vantaggio. Per troppo tempo, troppi di noi hanno pensato che questo tipo di eventi fosse relegato ai libri di storia. Che questo periodo davvero eccezionale che ha visto la caduta della cortina di ferro e del muro di Berlino – e intere nazioni e popoli liberati – fosse una nuova norma. Ma se si guarda alla storia del nostro continente, è più probabile che questa sia l’eccezione che conferma la regola. Quindi questa è una scelta fondamentale che ci troviamo di fronte. Cerchiamo di aspettare o prendiamo misure solo per la crisi immediata? Accettiamo semplicemente quello che presumibilmente è il nostro destino? O prendiamo la situazione nelle nostre mani e decidiamo il nostro futuro da soli? Un futuro libero da coercizione e aggressione. Un’Unione che garantisca alle prossime generazioni la possibilità di vivere il sogno europeo per cui i nostri padri fondatori hanno lottato così duramente. Un’Unione aperta al mondo. Un’Unione che stringe partenariati e alleanze per rafforzare la nostra sicurezza e la nostra economia. Un’Unione che rispetta i fondamenti naturali della vita. Un’Unione che difende i propri valori e interessi sulla scena globale. Un’Unione che garantisce stabilità in tutta Europa. E quando dico Europa, intendo ovviamente la nostra Unione. Ma intendo anche farlo insieme ai nostri amici e partner in tutto il continente. Dai Balcani occidentali all’Ucraina e alla Moldavia. Dalla Groenlandia al Regno Unito e oltre. Abbiamo il dovere di garantire stabilità al nostro continente e una prospettiva per il futuro insieme”.

“Dobbiamo plasmare un nuovo ordine internazionale”

“Un nuovo ordine internazionale emergerà in questo decennio. Se non vogliamo semplicemente accettare le conseguenze che ciò avrà per l’Europa e il mondo, dobbiamo plasmare questo nuovo ordine. La storia non perdona né tentennamenti né rinvii. La nostra missione è l’indipendenza europea”, prosegue von der Leyen.

“Gli avversari delle nostre società democratiche aperte – ricorda – si sono riarmati e rimobilitati. Non c’è esempio più grande di ciò della brutale e spietata guerra di Putin contro l’Ucraina. La Russia e altri continueranno a incrementare la loro economia di guerra. La necessità di investire nella nostra sicurezza sta quindi diventando sempre più urgente. E sappiamo che questo investimento non verrà da nessun’altra parte. I tempi stanno cambiando, e con loro l’Europa. Il fatto che ora stiamo stanziando fino a 800 miliardi di euro per la difesa sarebbe stato impossibile solo pochi anni fa. Anche il fatto che gli Stati membri stiano aumentando la loro spesa per la difesa a massimi storici sarebbe stato impensabile. Lo stiamo facendo per investire tutto nella difesa della pace”.

“L’Europa è la mia vita”

“L’Europa è la mia vita”, dice la presidente della Commissione ricevendo il Premi Carlo Magno. “Questo premio – questa città – si distingue come simbolo di un’Europa unita. Aquisgrana ha molto da offrire alla nostra cultura e alla nostra storia. Alla straordinaria bellezza dell’Europa – e alle nostre tragiche lotte. Alle nostre numerose rinascite e alla nostra rinascita dalle ceneri. Il miracolo dell’Europa – la riunificazione dei popoli, della storia e del destino – è impresso in questa città. Ed essere qui da ieri mi ha concesso il raro lusso di riflettere con calma su questo e sul suo significato più ampio. Sulle origini dell’Europa e su cosa sia oggi. E, cosa ancora più importante, sulla direzione che stiamo prendendo in questo periodo storicamente teso”.

