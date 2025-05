I dimostranti chiedono il reintegro al potere dell'ex sovrano Gyanendra Shah

Decine di migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Katmandu in Nepal per chiedere che la monarchia venga ripristinata e che l’ex re diventi Gyanendra Shahil capo di Stato della nazione himalayana.

I dimostranti hanno invocato anche il ripristino dell’induismo come religione di Stato.

A poche centinaia di metri i sostenitori del Primo Ministro Khadga Prasad Oli, si erano riuniti per celebrare la Festa della Repubblica.Il Nepal ha abolito la monarchia e trasformato la nazione in una repubblica nel 2008, con l’introduzione di un presidente a capo dello Stato.Negli ultimi mesi è cresciuta la richiesta di reintegrare Gyanendra Shah come re e di riportare l’induismo come religione di Stato. I gruppi realisti accusano i principali partiti politici del Paese di corruzione e di una gestione della cosa pubblica fallimentare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata