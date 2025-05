L'ex presidente Yoon Suk Yeol destituito per aver tentato di imporre la legge marziale

(LaPresse) La Corea del Sud al voto anticipato, nelle immagini si vedono i candidati dei due principali partiti mentre si recano ai seggi per votare. L’esponente del Partito Democratico Lee Jae-myung ha votato a Seul, mentre il candidato del Partito del Potere Popolare Kim Moon Soo ha votato a Incheon. Secondo gli ultimi sondaggi, Lee è in testa con oltre il 40% dei voti, più di dieci punti percentuali davanti a Kim. Le elezioni anticipate sono state indette a seguito della destituzione dell’ex presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol, per il fallimento del suo tentativo di imporre la legge marziale.

