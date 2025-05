A Mosca fanno ironia sull'episodio avvenuto all'arrivo del leader dell'Eliseo in Vietnam

Dopo i fatti accaduti all’arrivo in Vietnam con la moglie Brigitte e il piccolo ‘schiaffo’ della donna nei suoi confronti, la propaganda russa pubblica una foto del presidente francese con un occhio nero su un manifesto pubblicitario. Secondo quanto si legge sui siti russi, la trovata sarebbe di una palestra francese che – secondo una foto che sarebbe stata pubblicata sui social media ma della quale non si trovano riscontri – avrebbe appeso un manifesto pubblicitario all’interno della struttura, che mostra Macron con un livido sulla fronte mentre si copre un occhio con la mano e la scritta: “Vostra moglie vi picchia? Iscrivetevi a un corso di autodifesa. Per maggiori informazioni, contatta l’amministrazione”.

Il video dello ‘schiaffo’ di Brigitte Macron al marito

Emmanuel Macron è finito oggetto dell’ironia social (e anche della propaganda russa) dopo che ha fatto il giro del web un video di Associated Press in cui si vede Macron ricevere un leggero ‘buffetto’ dalla moglie nel momento in cui si apre il portellone dell’aereo presidenziale all’arrivo dei due in Vietnam. L’Eliseo ha precisato che il presidente e la moglie stavano scherzando.

