Le parole del presidente statunitense dopo il massiccio attacco russo su Kiev

Donald Trump è tornato a parlare della questione Russia-Ucraina, in un punto stampa nel New Jersey prima di salire sull’Air Force One per tornare a Washington. I colloqui di Istanbul tra Kiev e Mosca non hanno ancora portato risultati, a parte un importante scambio di prigionieri. “Non sono contento di quello che sta facendo Putin. Sta uccidendo molte persone. E non so cosa diavolo gli sia successo. Lo conosco da molto tempo. Sono sempre andato d’accordo con lui. Ma sta lanciando razzi sulle città e uccidendo persone. E non mi piace affatto”.

