Gli spari in una località balneare, ancora ignote le cause

Almeno 11 persone sono finite in ospedale a causa di una sparatoria avvenuta domenica sera in una località balneare della Carolina del Sud, Little River. Gli investigatori hanno ricevuto segnalazioni di altre persone giunte in ospedale con mezzi privati, al momento non è stata rilasciata alcuna informazione sui possibili sospetti o sulle cause della sparatoria. Il video di quanto accaduto mostra decine di auto della polizia e ambulanze che entravano e uscivano dalla zona della sparatoria.

