Firmato gemellaggio tra la città campana e Umm Qais

(LaPresse) – “Mi unisco a voi oggi per celebrare la firma di questo storico gemellaggio tra le città di Ercolano e Umm Qais. Un gesto che testimonia non solo il nostro passato condiviso, ma anche la visione di un futuro comune. Questo gemellaggio non è una mera cerimonia, è la dichiarazione che è meglio costruire ponti che costruire muri. Il Mediterraneo, signori e signore, come sapete bene anche in Italia, non dovrebbe essere il mare della morte”. Queste le parole del Principe di Giordania, sua Altezza Reale El Hassan bin Talal, in occasione della cerimonia di gemellaggio tra la città di Umm Qais, l’antica Gadara, ed Ercolano, guidata dal sindaco Ciro Buonajuto.

