I manifestanti non vogliono che una legge in discussione sia bloccata da emendamenti dei partiti ecologisti

(LaPresse) – Protesta degli agricoltori francesi davanti all’Assemblea Nazionale a Parigi, dove sono stati parcheggiati alcuni trattori con un centinaio di persone, arrivate da tutta la Francia, a manifestare. A motivare la loro presenza il disegno di legge che il Parlamento francese sta discutendo che allenterebbe le norme che gli agricoltori francesi devono rispettare, e reintrodurrebbe un insetticida vietato in Francia da sette anni: i sindacati degli agricoltori temono che i deputati, in particolare quelli dei partiti ecologisti e dell’estrema sinistra, ridimensionino il disegno di legge con numerosi emendamenti per rispondere alle preoccupazioni ambientaliste.

