L'edificio è stato colpito mentre le persone dormivano. Tra le vittime ci sono anche bambini

Le forze armate israeliane continuano a bombardare Gaza e hanno ucciso 25 persone in una scuola trasformata in rifugio, oltre a due operatori della Croce Rossa, un giornalista e diversi bambini, tra cui la più giovane influencer dell’enclave, Yaqeen Hammad, di 11 anni. Lo rende noto il sito di Al-Jazeera.

L’esercito israeliano ha affermato di aver preso di mira militanti di Hamas nascosti all’interno della struttura. L’attacco alla scuola nel nord di Gaza ha ferito anche più di 55 persone, ha affermato Fahmy Awad, capo del servizio di emergenza del ministero. Tra i morti anche un padre con i suoi cinque figli.

La scuola rifugio colpita mentre le persone dormivano

La scuola è stata colpita tre volte mentre le persone dormivano, dando fuoco ai loro effetti personali. I filmati che circolano online mostrano i soccorritori impegnati a spegnere gli incendi e a recuperare i resti carbonizzati. L’esercito ha affermato di aver preso di mira un centro di comando e controllo militante all’interno della scuola, che Hamas e la Jihad islamica utilizzavano per raccogliere informazioni in vista degli attacchi. Israele attribuisce la morte dei civili ad Hamas perché opera in zone residenziali.

Attacchi di Israele nella notte a Gaza

Secondo le autorità sanitarie di Gaza i bombardamenti israeliani nelle ultime 24 ore hanno ucciso almeno 38 persone, compresi bambini. Non ci sono dati disponibili per il secondo giorno consecutivo dagli ospedali di Gaza, ora inaccessibili nel nord. Nel frattempo, sono emersi ulteriori dettagli sulla dottoressa locale che ha perso nove dei suoi 10 figli in un bombardamento israeliano. Un parente afferma che i resti carbonizzati dei bambini sono stati portati all’obitorio in un unico sacco per cadaveri. Il ministero della Salute afferma che 3.785 persone sono state uccise a Gaza da quando Israele ha interrotto il cessate il fuoco a marzo. Il Segretario per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti è in visita in Israele.

