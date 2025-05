Lo riportano media palestinesi. Gli attacchi a Khan Younis, Jabalia e altre aree

Secondo quanto riportato da media palestinesi, ripresi dal ‘Times of Israel’, sarebbe di almeno nove morti il bilancio degli attacchi aerei israeliani nella Striscia di Gaza in corso da domenica mattina. Raid dell’Idf, che non ha ancora preso parola su quanto avvenuto, sono stati segnalati a Khan Younis, Jabalia e in altre aree della Striscia.

Intanto l’esercito dello stato ebraico ha ha fatto sapere che sono in corso verifiche sulla morte di nove bambini, figli di una pediatra, dopo un raid su un edificio a Khan Younis sabato. La notizia è stata riportata da media palestinesi e confermata dalla Bbc. Il marito e un altro figlio sono rimasti feriti mentre la donna si trovava in servizio in ospedale.

