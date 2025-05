L'attacco di Mosca nella notte, al momento non sono segnalate vittime

Nella notte un attacco da parte di droni dell’esercito della Russia si è abbattuto sulla città di Odessa, provocando incendi sul centro abitato. Nelle immagini si vedono i vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme. Secondo il Servizio di emergenza statale. Colpite case, garage e automobili in vari quartieri di Odessa. Al momento non sono state segnalate vittime tra i civili.

