Tre morti e dieci feriti nei raid di Mosca

E’ di tre morti e dieci feriti il bilancio di un attacco russo condotto via droni sulla regione di Kiev. Lo riporta Ukrinform, citando quanto comunicato da Mykola Kalashnyk, capo dell’Amministrazione militare regionale della capitale Ucraina. Nelle immagini gli edfici in fiamme e i soccorritori in azione nelle aree prese di mira dai raid di Mosca.

