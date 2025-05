Il campus in un palazzo costruito da Saddam Hussein

L’Università Americana di Baghdad ha celebrato sabato la laurea della sua prima classe di studenti in un campus che un tempo era un palazzo costruito da Saddam Hussein. I funzionari sperano che la laurea segni l’inizio di una nuova era nell’istruzione superiore in Iraq, radicata nella modernità, nell’apertura e negli standard accademici internazionali. L’Università sorge sul sito del Palazzo al-Faw, costruito da Saddam negli anni ’90 su un’isola al centro di un lago artificiale per celebrare la riconquista dell’omonima penisola durante la guerra. Sabato, 38 studenti – 20 maschi e 18 femmine – hanno conseguito la laurea in economia aziendale, scienze e discipline umanistiche durante una cerimonia alla quale hanno partecipato personalità politiche, familiari e membri del corpo docente.

