L'eclettico artista realizza ritratti, sculture, ma anche beni di lusso e merchandising

Usa, a Cleveland la mostra di Takashi Murakami: ecco le immagini dell’esposizione dell’artista contemporaneo giapponese al Cleveland Museum of Art. Murakami non si è mai limitato a un solo mezzo.

L’artista ha realizzato ritratti e sculture, beni di lusso con case di moda come Louis Vuitton, copertine di album e un’esclusiva collezione di merchandising con la Major League Baseball. Ora, ha riempito la sala di un museo americano con ritratti di ogni colore come parte di una mostra che verrà inaugurata domenica al Cleveland Museum of Art. “Takashi Murakami: Stepping on the Tail of a Rainbow”, un aggiornamento di una mostra andata in scena per la prima volta a Los Angeles, presenta più di 100 opere che vanno dai dipinti alle sculture. Il curatore Ed Schad ha affermato che l’arte esplora l’impatto del trauma sugli individui e sulla cultura. Una scultura raffigura Murakami e il suo cane con metà dei loro corpi in forma anatomica, mostrando le ossa e gli organi, mentre l’altra metà rappresenta il loro aspetto esteriore.

