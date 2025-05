Nel rogo a Channelview non si sono registrati feriti

A Houston un grosso incendio in un hotel abbandonato ha fatto crollare due piani dell’edificio. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore venerdì a Channelview, vicino Houston negli Stati Uniti, per spegnere un incendio scoppiato in un grosso hotel abbandonato.

Non è ancora chiaro cosa abbia causato il rogo, che ha fatto crollare due piani dell’edificio. Gli ingressi all’hotel erano sbarrati e nessuno si trovava all’interno, quindi fortunatamente non si sono registrati feriti. Le riprese aeree trasmesse dai notiziari locali hanno mostrato le squadre di soccorso mentre spruzzavano acqua sull’edificio.

