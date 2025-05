È successo a Trondheim. Non si segnalano feriti né fuoriuscite di carburante

Una nave portacontainer lunga 135 metri si è incagliata giovedì sera in Norvegia, nel fiordo di Trondheim. L’imbarcazione si è fermata a pochi metri dalla casa di Johan Helberg, che in quel momento stava dormendo. “Il campanello ha suonato e preferivo dormire, ma era un suono molto insistente, così alla fine sono andato ad aprire. E lì c’era un tizio che conosco molto bene, che mi guardava stupito e mi diceva: ‘Non hai visto la nave?’. Così sono andato alla finestra e ho visto questo”, ha raccontato Helberg. Non sono stati segnalati feriti né fuoriuscite di carburante. L’Amministrazione costiera norvegese ha dichiarato che provvederà a rimuovere la nave con l’alta marea.

