L'incidente è stato causato da negligenza criminale secondo il leader di Pyongyang, Kim Jong-Un

Le immagini dal satellite del fallito varo del secondo cacciatorpediniere della Corea del Nord. Il governo di Pyongyang ha detto di aver avviato le procedure per arrestare e indagare i responsabili dell’incidente, che secondo il leader Kim Jong-Un è stato causato da negligenza criminale. Durante la cerimonia di varo della nave da guerra da 5.000 tonnellate, una piattaforma di trasporto a poppa si è staccata, danneggiando lo scafo. Le immagini satellitari mostrano la nave adagiata su un fianco, con la maggior parte dello scafo sommersa e coperta da teloni blu. La Commissione militare centrale della Corea del Nord ha convocato il direttore del cantiere navale di Chongjin, per avviare le indagini. “I responsabili non potranno mai sfuggire alla loro responsabilità per il crimine”, ha affermato la Commissione.

