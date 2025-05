I principi del Galles al cantiere navale Scotstoun a Glasgow

I principi del Galles William e Kate Middleton giovedì erano in Scozia, per partecipare alla cerimonia di varo della HMS Glasgow, una fregata antisommergibile progettata per proteggere la forza di deterrenza nucleare e le portaerei del Regno Unito. La principessa del Galles è madrina della nave dal 2021. La coppia reale ha visitato il cantiere navale Scotstoun della BAE System ed è stata Kate a varare l’imbarcazione “Che Dio benedica la nave e tutti coloro che navigano su di lei”, ha detto prima che una bottiglia di whisky si frantumasse contro lo scafo.

