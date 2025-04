Il principe e la principessa nella foresta comunitaria di Ardura

Il Principe e la Principessa del Galles, William e Kate, nel corso del loro tour in Scozia, hanno visitato mercoledì la foresta comunitaria di Ardura sull’isola di Mull, per conoscere i metodi di conservazione della natura locale. Durante la loro visita i due si sono uniti ad Ardura Acorns, un gruppo di apprendimento all’aperto per bambini da 0 a 5 anni e i loro accompagnatori, dove le attività includono percorsi naturalistici, costruzione di tane, monitoraggio degli animali. Il sito si concentra sulla rinaturalizzazione, sul ripristino dell’habitat e sull’educazione all’aria aperta. Il Principe e la Principessa del Galles, conosciuti in Scozia come Duca e Duchessa di Rothesay, hanno poi incontrato gli operatori del servizio pubblico di traghetti e i residenti locali prima di salire sul traghetto per l’Isola di Iona. L’impegno ha segnato l’ultimo giorno della loro visita all’Isola di Mull. La coppia ha discusso delle sfide legate ai trasporti affrontate dalle comunità insulari e del ruolo del traghetto nella vita quotidiana.

