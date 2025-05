L'attacco lanciato dagli Houti: intercettati i due razzi

In Israele risuonano le sirene a Gerusalemme per missili in arrivo dallo Yemen. A Gerusalemme giovedì mattina sono risuonate le sirene d’allarme per due missili lanciati verso il centro di Israele dai ribelli Houti dallo Yemen, che sono stati intercettati, fa sapere l’Idf.

L’allarme ha riguardato anche gli insediamenti della Cisgiordania meridionale e le comunità vicino al Mar Morto. Non ci sono feriti ma la polizia ha detto che si stanno cercando i detriti. Nelle immagini un’auto accosta, alcuni residenti accelerano il passo mentre altri cittadini rimangono fermi a una fermata del bus.

