E’ stallo nel conflitto tra Russia e Ucraina a poco più di un giorno dalla telefonata tra il presidente americano, Donald Trump, e l’omologo russo, Vladimir Putin. Il tycoon, nelle ultime ore, ha risposto a chi gli chiedeva della possibilità di imporre nuove sanzioni alla Russia, sulla scia di quanto fatto dagli alleati europei. “Vediamo come si comportano, vediamo che succede”, ha tagliato corto il Capo della Casa Bianca che attende la prossima mossa dal Cremlino. Ieri sera ha parlato anche il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che ha specificato che Kiev “sta discutendo con i nostri partner i prossimi incontri con i russi – negoziati diretti, per i quali l’Ucraina è pienamente preparata, e in qualsiasi formato che possa dare risultati. Sono grato a tutti coloro che ci stanno aiutando”.

Mosca: “Da Vaticano finora nessuna proposta di mediazione”

Il Vaticano potrebbe essere la sede per il proseguo dei negoziati tra Mosca e Kiev. Tuttavia il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha fatto sapere che la Santa Sede non ha ancora avanzato proposte specifiche di mediazione per risolvere il conflitto in Ucraina.

Usa contro ‘ulteriore sostegno’ all’Ucraina in dichiarazione G7

Nel frattempo, secondo quanto riporta Politico, citando due funzionari coinvolti nei negoziati, gli Stati Uniti sono contrari a includere la dicitura di un “ulteriore sostegno” all’Ucraina nella dichiarazione del G7 che è in fase di elaborazione da parte dei ministri delle Finanze in Canada e sono inoltre riluttanti a definire “illegale” nel testo l’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia.

Morto cittadino italiano che combatteva con forze Kiev

Un cittadino italiano che combatteva a fianco delle forze armate di Kiev è morto in battaglia in Ucraina. Lo confermano fonti informate spiegando che la famiglia è stata avvisata. Si tratterebbe di una persone originaria della Sardegna.

Putin ha visitato la regione russa Kursk

Nelle ultime ore il Cremlino ha invece fatto sapere che il presidente russo, Vladimir Putin, si è recato in visita ieri nella regione russa del Kursk. “Durante la visita di lavoro, il presidente ha incontrato dei rappresentanti delle organizzazioni di volontariato” che hanno aiutato i residenti dopo l’attacco da parte delle forze ucraine nella regione, spiegano da Mosca. “Il capo dello Stato ha anche incontrato il governatore ad interim della regione di Kursk, Alexander Khinshtein. Nella città di Kurchatov, Vladimir Putin ha tenuto una riunione con i capi dei Comuni della regione di Kursk. Inoltre il presidente ha visitato la centrale nucleare di Kursk NPP-2 in costruzione”, ha fatto sapere ancora la presidenza russa.

