Andriy Portnov, 52 anni, è stato ammazzato davanti all'American School di Pozuelo de Alarcón. Più persone sono ricercate per il suo omicidio

Un uomo di 52 anni di nazionalità ucraina è stato ucciso a colpi di arma da fuoco davanti all’American School di Pozuelo de Alarcón, vicino Madrid. La vittima, secondo quanto riferiscono i media iberici tra cui Cadena Ser, è Andriy Portnov, avvocato e politico ucraino filo-russo, che è stato consigliere dell’ex presidente Viktor Yanukovich. I fatti sono avvenuti intorno alle 9:15, mentre accompagnava i figli a scuola.

Chi era Portnov

Portnov era stato indagato per appropriazione indebita di fondi statali e violazioni dei diritti umani in Ucraina. Era stato poi assolto dalle accuse, ma era indagato dai servizi segreti ucraini per la sua affinità con la Russia. Era indagato anche per alto tradimento, per il presunto ruolo avuto nell’invasione della Crimea, riferisce El Mundo. L’aggressore è scappato dopo aver aperto il fuoco e potrebbe avere dei complici. Secondo fonti della polizia consultate da Cadena Ser, potrebbe essersi trattato di un regolamento di conti ma nessuna ipotesi al momento è esclusa.

L’agenzia ucraina Unian ricorda che Portnov dal 2005 al 2010 è stato il principale avvocato del team di Yulia Tymoshenko, tra il 2011 e il 2014 è stato consigliere di Yanukovich e si è occupato di questioni giudiziarie. Tra il 2010 e il 2014 ha fatto parte del Consiglio della Banca Nazionale dell’Ucraina. Nell’estate del 2022 è stato reso noto che, nonostante avesse l’età per combattere contro la Russia, il politico aveva lasciato l’Ucraina, attraversando il confine con l’Ungheria.

Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro Portnov per coinvolgimento nel controllo del sistema giudiziario ucraino. L’ex politico è stato anche inserito nella lista nera dell’Ue per uso improprio di fondi pubblici e violazioni dei diritti umani in Ucraina. È stato assolto, ma i servizi speciali ucraini hanno avviato un’indagine sui suoi legami con la Russia.

Più persone ricercate per l’omicidio di Portnov

Fonti della polizia nazionale spagnola riferiscono a LaPresse che per l’omicidio dell’ucraino Andriy Portnov, ex consigliere dell’ex presidente Viktor Yanukovich, sono ricercate “più persone” che hanno partecipato all’aggressione e che sono fuggite dal luogo del delitto. Al momento nessuno è stato arrestata, affermano le fonti, sottolineando che si sta indagando sull’accaduto e che ad ora non si esclude nessuna ipotesi riguardo al movente dell’omicidio.

Mosca insinua: “Portnov aveva informazioni compromettenti su Zelensky”

L’ambasciatore generale del ministero degli Esteri russo Rodion Miroshnik ha detto all’agenzia russa Tass che il politico ucraino assassinato vicino Madrid, Andriy Portnov, avrebbe potuto avere informazioni compromettenti sui legami tra le attuali autorità ucraine e l’amministrazione Yanukovich, che Kiev voleva nascondere. Le informazioni “di cui disponeva Portnov avrebbe potuto compromettere qualcuno tra quelli che oggi detengono il potere, perché tutti loro, a cominciare da Zelensky e da tutta una serie di altri personaggi che oggi fanno parte della sua cerchia, avevano rapporti diretti, a volte molto stretti, con l’amministrazione Yanukovich e con altri funzionari che oggi sono considerati ‘tossici'”, ha insinuato il diplomatico.

“La diffusione di questo tipo di informazioni avrebbe potuto avere ripercussioni negative sullo stesso Zelensky, sulla sua cerchia e su alcune persone che oggi sono al potere e prendono attivamente le distanze dal precedente governo, definendolo ‘traditore’ o ‘oligarchia’”, ha aggiunto, affermando che è “improbabile che altri paesi o altre figure fossero così interessati a mettere a tacere Portnov”.

