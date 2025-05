Il presidente ucraino: "Non ritireremo truppe da nostri territori"

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha detto di aver sottolineato a Donald Trump che nessuna decisione sull’Ucraina dovrebbe essere presa “senza coinvolgere Kiev”. Il leader di Kiev ha parlato dopo la telefonata di due ore tra il presidente Usa e quello russo Putin e ha anche affermato di aver discusso la possibilità di “sanzioni severe” contro la Russia. “Non ritireremo le nostre truppe dai nostri territori, è un dovere costituzionale mio e delle nostre forze”, ha poi aggiunto Zelensky che ha spiegato: “Se la Russia pone delle condizioni per il ritiro delle nostre truppe dal nostro territorio, significa che non vuole che la guerra finisca. Perché capisce chiaramente che l’Ucraina non lo farà”.

