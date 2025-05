Il premier britannico: "Non possiamo permettere che popolazione Gaza muoia di fame"

“Vorrei dire qualcosa sulla terribile situazione a Gaza, dove il livello di sofferenza dei bambini innocenti nuovamente bombardati è assolutamente intollerabile”. È quanto ha affermato il primo ministro britannico Keir Starmer in una dichiarazione alla Camera dei Comuni. “Durante il fine settimana, abbiamo coordinato una risposta con i nostri alleati, come indicato nella mia dichiarazione con il Presidente Macron e il Primo Ministro Carney ieri sera, e voglio dichiarare oggi che siamo inorriditi dall’escalation da parte di Israele”, ha aggiunto, “ribadiamo la nostra richiesta di un cessate il fuoco come unica via per liberare gli ostaggi. Ribadiamo la nostra opposizione agli insediamenti in Cisgiordania e ribadiamo la nostra richiesta di aumentare massicciamente gli aiuti umanitari a Gaza”.

