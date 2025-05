Il dramma all'Amnesia: la vittima è lo chef Alessandro Tocco, era sull'isola per lavorare

In Spagna un ragazzo italiano è morto in una discoteca di Ibiza. Il giovane ha perso la vita la mattina di lunedì per un malore. Lo ha confermato la Guardia Civil a LaPresse.

Alessandro Tocco, questo il nome del connazionale morto, si trovava nella celebre discoteca Amnesia, nel municipio di Sant Antoni, quando si è sentito male. Ha ricevuto assistenza dai servizi medici del locale ma le sue condizioni sono peggiorate. A quel punto è arrivata l’ambulanza che ha tentato di trasferirlo in ospedale ma il 20enne è morto. Il ragazzo era in compagnia di alcuni amici. Il Consolato di Barcellona insieme alla Farnesina sta seguendo il caso con la massima attenzione per prestare l’assistenza necessaria alla famiglia, fanno sapere fonti della Farnesina.

Italiano muore a Ibiza, chi è Alessandro Tocco

Alessandro Tocco, 29enne originario di Chieti, era uno chef, arrivato sull’isola per lavorare in un ristorante durante la stagione estiva, riferisce il media locale El Diario de Ibiza sostenendo che il decesso potrebbe essere stato causato dal consumo di sostanze stupefacenti. La Guardia Civil ha affermato che occorrerà attendere l’esito dell’autopsia per conoscere la causa della morte del 20enne.

Sui profili social del ragazzo sono stati pubblicati messaggi di cordoglio. “Addio topolì”, hanno scritto gli amici, che lo soprannominavano Topolino. “Quando ami ciò che hai, hai tutto ciò di cui hai bisogno”, scriveva Alessandro sul suo profilo Facebook. Aveva frequentato l’Istituto Professionale Statale U. Pomilio a Chieti e aveva lavorato per un periodo a Londra presso Il Vesuvio Restaurant.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata