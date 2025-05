Telefònica: "Comunicazioni ripristinate dalle 10.30"

In Spagna, dopo il blackout che ha messo in ginocchio il Paese lo scorso 28 aprile, oggi un guasto alla rete di Telefónica, dovuto a dei lavori, ha causato interruzioni nella rete fissa nazionale che hanno interessato anche i servizi di emergenza del 112 in diverse comunità autonome come Aragona, Andalusia, Estremadura, Navarra, Paesi Baschi e Comunità Valenciana, tra le altre. Ne danno notizia i media spagnoli tra cui El Paìs.

Comunicazioni ripristinate in tarda mattinata

Alle dieci e mezza di questa mattina, Telefónica ha annunciato che le comunicazioni dei servizi di emergenza sono state completamente ripristinate, anche se persistono alcuni problemi nelle comunicazioni fisse di alcune aziende. “Abbiamo effettuato alcuni lavori di aggiornamento della rete che hanno interessato servizi specifici in alcune aziende. Stiamo lavorando per risolvere il problema”, ha dichiarato un portavoce di Telefónica, citato dal quotidiano spagnolo.

Il guasto alla rete MPLS

L’incidente potrebbe essere correlato al guasto della rete MPLS di Telefónica che è il fornitore di servizi alla linea 112 e ad altri numeri di telefono a tre cifre che hanno registrato problemi. Questa mattina Telefónica aveva programmato un intervento alle 03:00 e da quel momento hanno cominciato a manifestarsi alcuni problemi con le chiamate in uscita. Il guasto è stato risolto gradualmente e poco prima delle dieci del mattino il servizio di emergenza era già stato ripristinato in diverse regioni colpite, tra cui Valencia, Andalusia e Navarra. Il ministero per la Trasformazione Digitale e la Funzione Pubblica ha dichiarato a El Paìs che “sta monitorando la situazione”.

