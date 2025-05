Lo rivela il New York Times in base all'analisi di alcune immagini satellitari

Secondo recenti immagini satellitari analizzate dal New York Times, le forze russe stanno rafforzando le basi e costruendo infrastrutture militari vicino al confine con la Finlandia, “in una mossa che potrebbe rivelare la loro strategia per il dopo guerra in Ucraina”, dice il Nyt.

Le immagini analizzate, confermate dai funzionari della NATO, secondo il quotidiano statunitense mostrano file e file di nuove tende, nuovi magazzini in grado di ospitare veicoli militari, lavori di ristrutturazione dei rifugi per aerei da combattimento e una costante attività di costruzione in una base per elicotteri che era rimasta in gran parte inutilizzata e ricoperta dalla vegetazione.

“Finora le mosse sembrano essere le prime fasi di un’espansione più ampia e a lungo termine, e i funzionari della NATO affermano che non si tratta di nulla di simile al rafforzamento lungo il confine ucraino prima dell’invasione su larga scala della Russia nel 2022”, scrive il Nyt. Per ora, la Russia, preoccupata dalla guerra in Ucraina, ha pochissime truppe lungo la frontiera, e i finlandesi insistono che nulla di tutto ciò rappresenta una minaccia significativa, almeno per ora.

Ma la Finlandia è uno dei membri più recenti della NATO, avendo aderito due anni fa, e queste mosse riflettono senza dubbio la percezione di minaccia da parte di Mosca.

“L’esercito russo ha subito un significativo potenziamento delle forze”, ha affermato Michael Kofman, ricercatore senior presso il Carnegie Endowment for International Peace di Washington, al New York Times. “Dopo la guerra, le forze di terra saranno probabilmente più numerose rispetto al 2022. Considerando la riorganizzazione prevista dei distretti militari, sembra chiaro che daranno priorità alle aree che confinano con la NATO”. I funzionari della NATO concordano, dice ancora il quotidiano. Quando finirà la guerra in Ucraina, avrebbe affermato un alto funzionario della NATO, la Russia dispiegherà le truppe sempre più a nord.

La Finlandia è entrata nella Nato nel 2023

La Finlandia è entrata ufficialmente nella Nato nell’aprile 2023. “È un momento storico, domani accoglieremo la Finlandia come 31esimo membro della Nato, rendendo la Finlandia più sicura e la nostra alleanza più forte. Alzeremo la bandiera finlandese per la prima volta qui al quartier generale della Nato. Sarà un buon giorno per la sicurezza finlandese, per la sicurezza nordica e per la Nato nel suo insieme” ha detto quel giorno il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.

