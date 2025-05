La polizia ha fermato l'uomo che ha aperto il fuoco e ucciso una persona

Sparatoria in una palestra di Las Vegas. Edgar Quinonez, 31enne del posto, è stato ucciso venerdì al Las Vegas Athletic Club, da una persona che ha esploso 24 colpi all’interno della struttura. Le autorità hanno diffuso la chiamata arrivata al 911 per dare l’allarme. “Credo di aver visto qualcuno entrare con un fucile d’assalto”, afferma la voce dell’uomo al telefono.

La vittima era un dipendente del centro fitness e non aveva alcun legame noto con l’autore della sparatoria, ha detto lunedì la polizia. Gli agenti intervenuti sul luogo hanno sparato al sospetto attentatore, il 34enne Daniel Ortega, mentre usciva dalla palestra. Ortega, socio del centro sportivo, è morto per le ferite riportate. Altre tre persone sono rimaste ferite nella sparatoria, una delle quali in condizioni critiche.

