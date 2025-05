Ieri è iniziata l'operazione di terra dell'Idf nella Striscia, dal nome 'Carri di Gedeone'

È di almeno 23 palestinesi uccisi il bilancio dei raid aerei israeliani su Gaza dall’alba di oggi. Lo riferisce Al-Jazeera citando fonti mediche, secondo cui sei di queste persone persone sono morte in un bombardamento su Khan Younis, nel sud della Striscia, e cinque in un raid aereo israeliano che ha preso di mira degli sfollati vicino il mercato di Al-Faluja, nel campo rifugiati di Jabalia.

Iniziata operazione di terra a Gaza: ‘Carri di Gedeone’

Ieri l’esercito dello Stato ebraico ha avviato un’operazione di terra in diverse zone della Striscia, dal nome ‘Gideon’s Chariots’ o Carri di Gedeone. Il portavoce dell’Idf, inoltre, ha aggiornato che la scorsa settimana l’aeronautica militare ha lanciato un attacco durante il quale ha attaccato più di 670 obiettivi di Hamas per interromperne i preparativi al combattimento e con l’obiettivo di supportare le operazioni di terra. Tra gli obiettivi attaccati c’erano depositi di armi, terroristi, tunnel sotterranei e siti di lancio di missili anticarro. Lo riporta Ynet.

The start of Operation Gideon’s Chariots: Operating to free our hostages, stop Hamas and protect our people. pic.twitter.com/R5fEmKoHDK — LTC Nadav Shoshani (@LTC_Shoshani) May 18, 2025

Netanyahu: “Prenderemo tutta Gaza ma no carestia”

Israele “prenderà tutta Gaza, questo è ciò che faremo”. Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, in un video diffuso dal suo ufficio in cui risponde alle critiche interne per la sua decisione di sbloccare l’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza, che sono fermi da inizio marzo. “Per completare la nostra vittoria, sconfiggere Hamas e liberare gli ostaggi, non possiamo arrivare alla carestia“, ha affermato Netanyahu. “Non ci sosterranno”, ha aggiunto.

