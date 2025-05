L'Idf inizia l'operazione "Carri di Gedeone" contro Hamas nella Striscia

L’esercito israeliano ha lanciato la nuova fase dell’annunciata offensiva contro Hamas a Gaza denominata “Carri di Gedeone”. Secondo quanto riferisce l’emittente qatariota Al Jazeera almeno 115 persone sono morte in un nuovo grande attacco aereo israeliano sulla Striscia. Il bilancio è riferito ai morti dall’alba di ieri.

“Nel corso dell’ultima giornata, l’IDF ha lanciato attacchi su vasta scala e mobilitato forze per conquistare aree strategiche nella Striscia di Gaza, nell’ambito delle prime fasi dell’operazione Carri di Gedeone e dell’espansione della campagna a Gaza, al fine di raggiungere tutti gli obiettivi della guerra a Gaza, compreso il rilascio degli ostaggi e la sconfitta di Hamas”, ha dichiarato l’esercito in un comunicato, come riporta The Times of Israel. Il quotidiano poi scrive che le truppe di terra con la Stella di Davide stanno avanzando verso Deir al-Balah, nel centro della Striscia.

A Baghdad il vertice della Lega Araba, Gaza in cima ad agenda

I leader regionali si incontreranno a Baghdad per il vertice annuale della Lega Araba, con la guerra a Gaza che si prevede tornerà a incombere. A marzo, durante un vertice di emergenza al Cairo, i leader arabi hanno approvato una proposta di piano per la ricostruzione della Striscia di Gaza senza sfollare i suoi circa 2 milioni di residenti. Il vertice di sabato arriva due mesi dopo la fine del cessate il fuoco raggiunto da Israele con il gruppo militante Hamas a gennaio. Israele ha lanciato attacchi su larga scala a Gaza negli ultimi giorni e il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha promesso un’ulteriore escalation di forza per perseguire il suo obiettivo di distruggere Hamas.

