La compagnia in scena con un'opera ispirata alla pizzica: il biglietto costa meno di un dollaro

La Principessa Carolina di Monaco venerdì ha assistito allo spettacolo dei “Ballets de Monte Carlo” al Teatro Nazionale di Cuba, all’Avana. La Principessa è presidente della compagnia di balletto da lei fondata nel 1985 in onore di sua madre, la Principessa Grace. I ballerini si sono esibiti nel balletto “Core Meu”, ispirato alla pizzica salentina. Con le musiche di Antonio Castrignanò e la coreografia di Jean-Christophe Maillot. Per Maillot la musica vivace della Puglia “esprime il piacere di ballare sul palco e la speranza che il pubblico cubano balli con noi”. Tutte le date sono sold out, visto il prezzo del biglietto inferiore a un dollaro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata