Il vicepremier: "Fare in modo che le parti si confrontino e cessi il conflitto"

“Su quanto sta accadendo a Gaza, l’Italia fa tutto ciò che è possibile, ci sono dei colloqui in corso, noi li sosteniamo, ma dipende dalla volontà delle parti. Bisogna fare in modo che le parti si confrontino e cessi il conflitto. Abbiamo criticato alcune scelte del governo israeliano ricordando bene chi è stato all’origine di tutto questo e cioè Hamas, ma la popolazione civile palestinese sta subendo quello che non è giusto subire per un popolo che non ha nulla a che fare con Hamas. Intervenire con un ritiro del nostro ambasciatore in Israele sarebbe controproducente, come ha detto la Meloni, non ci sono motivi per ritirare l’ambasciatore ne il nostro console a Gerusalemme. Ritirare entrambi sarebbe un problema anche nel lavoro diplomatico che l’Italia non cessa mai di fare”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della presentazione del secondo rapporto su “Sport e innovazione” alla Farnesina.

