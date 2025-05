L'attacco il giorno dopo il rilascio di un ostaggio da parte di Hamas

Secondo gli ospedali locali, almeno 22 bambini sono stati uccisi a Gaza nella notte tra martedì e mercoledì in una serie di attacchi aerei israeliani sulle case nel nord di Gaza. Gli attacchi hanno ucciso almeno 48 persone in totale, ha riferito l’ospedale di Jabaliya gestito da medici indonesiani. Gli attacchi sono avvenuti il ​​giorno dopo che Hamas ha rilasciato un ostaggio israelo-americano in un accordo mediato dagli Stati Uniti, e mentre il presidente Usa Donald Trump è in visita in Arabia Saudita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata