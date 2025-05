Il presidente ucraino: "In delegazione russa nessuno con potere decisionale"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato in una conferenza stampa nella capitale turca Ankara che la delegazione russa a Istanbul non include “nessuno che abbia effettivamente potere decisionale”. “La Russia non prende sul serio i colloqui di pace”, ha dichiarato Zelensky che ha poi aggiunto: “Nonostante il basso livello della delegazione russa, per rispetto nei confronti del presidente Trump e di Erdogan, ho deciso di inviare una delegazione a Istanbul” per negoziare con la Russia.

