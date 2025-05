Photo by Francis Chung/POLITICO via AP Images

Marco Rubio è arrivato alla ministeriale Nato Esteri ad Antalya, in Turchia. Successivamente il Segretario di Stato Usa dovrebbe spostarsi a Istanbul per l’inizio dei colloqui tra Ucraina e Russia.

Rubio: “Non c’è soluzione militare, serve accordo presto”

“Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni sull’Ucraina, ma vogliamo vedere progressi in tal senso. E qualunque meccanismo venga delineato, qualunque sia il processo che deve essere attuato. Voglio dire, siamo aperti a essere costruttivi, disponibili in qualsiasi modo possibile per porre fine al conflitto. Dirò questo, e lo ripeterò, che non esiste una soluzione militare al conflitto tra Russia e Ucraina. Questa guerra finirà non con una soluzione militare, ma diplomatica. E prima si raggiungerà un accordo per porre fine a questa guerra, meno persone moriranno e meno distruzione ci sarà. E in definitiva, questo è l’obiettivo del presidente“, ha affermato Rubio al suo arrivo.

Rubio: “Nato deve rafforzarsi, non può avere anelli deboli”

“Credo che l’incontro di oggi prepari quello che spero sarà un vertice a livello di leader di grande successo che si terrà a breve (all’Aja il 24 e 25 giugno). La NATO ha l’opportunità di rafforzarsi ulteriormente e l’Alleanza è forte quanto il suo anello più debole, e intendiamo impegnarci per non avere anelli deboli in questa alleanza”, ha aggiunto.

“Il presidente Trump ha appena presentato un bilancio per mille miliardi di dollari di spese per la difesa, una cosa senza precedenti. E non si tratta solo di spendere soldi, ma di investire nelle capacità necessarie per affrontare le minacce del XXI secolo, minacce di ogni tipo, diverse da quelle del passato. E quindi penso che oggi prepari quell’incontro di leader, che sarà molto produttivo”.

Arrived in Türkiye to encourage @NATO Allies to increase defense spending to 5% of their GDP. It’s time to align our words with action. Thanks to @POTUS we’ve seen progress, but all Allies need to step up. pic.twitter.com/uFosNhBCjs — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 15, 2025

Chi è Marco Rubio

Nato a Miami il 28 maggio 1971, Marco Rubio da gennaio 2025 ricopre il ruolo di Segretario di Stato Usa per la seconda amministrazione Trump. È così diventato il primo politico di origini latinoamericane (nello specifico cubane) ad avere questo ruolo. Dal 1° maggio è anche Consigliere per la sicurezza nazionale (ad interim).

Membro del partito repubblicano, in precedenza è stato senatore della Florida per ben 14 anni, dal 2011 al 2025 ed è stato anche membro della Camera dei rappresentanti della Florida dal 2000 al 2008, ricoprendo anche la carica di speaker (2006-2008). Nel 2015 aveva annunciato la propria candidatura alla nomination repubblicana in vista delle elezioni presidenziali del 2016, poi vinte da Donald Trump. Laureato in legge, è sposato con Jeanette Dousdebes con cui ha avuto quattro figli.

