Il ministro degli Esteri russo: "Gli Usa sostengono proposta Putin"

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov giovedì ha definito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “un uomo patetico” per aver insistito che il presidente Vladimir Putin partecipasse ai colloqui di pace in Turchia. “All’inizio – ha detto Lavrov – Zelensky ha fatto alcune dichiarazioni chiedendo che Putin venisse di persona. È un uomo patetico. Tutti lo capiscono, tranne forse lui stesso e coloro che lo controllano. Poi i suoi compagni più anziani gli hanno spiegato che non dovrebbe comportarsi in modo così imprudente e che sono necessari negoziati. A proposito, negli ultimi tre o quattro giorni, l’Occidente si è tirato indietro dal parlare di un cessate il fuoco”.

“Perché – ha aggiunto – è necessario un cessate il fuoco? Per stimolare l’Ucraina, in modo che possa prepararsi a negoziare da una posizione di forza. A Macron è stato detto che ora non è il momento per una cosa del genere. Gli americani hanno sostenuto la proposta del nostro presidente. Dobbiamo dare una possibilità ai negoziati. Nessuno garantisce che tutto andrà liscio e senza problemi. Al contrario, ci saranno sicuramente dei problemi, proprio come tre anni fa a Istanbul“. “Gli inglesi stanno guidando Zelensky attraverso la giungla della politica mondiale, come delle guide. Alcuni consiglieri per la sicurezza nazionale del primo ministro britannico sono già stati inviati a Zelensky per assicurarsi che non dica nulla in più e rovini completamente la sua reputazione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata