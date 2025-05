La modella 23enne raggiunta da colpi di pistola alla periferia di Guadalajara

Un‘influencer in Messico è stata uccisa in diretta su TikTok. Valeria Marquez è stata freddata a colpi di pistola mentre stava trasmettendo in diretta sul celebre social da un salone di bellezza nello Stato centrale di Jalisco. Lo hanno confermato le autorità statali.

Il video dell’omicidio di Valeria Marquez su TikTok

Dalle immagini di diversi video che ancora circolano su TikTok si vede la giovane che sembra parlare con un uomo entrato nel locale e che chiede se lei sia Valeria. La 23enne annuisce e toglie l’audio della diretta: poco dopo viene colpita all’addome e poi alla testa, accasciandosi e morendo sul colpo. In altri video, che precedono l’omicidio, Marquez aveva detto: “Stanno arrivando”, dando l’impressione di essere preoccupata e forse di sapere di essere in pericolo. Le autorità dello stato messicano hanno dichiarato di stare indagando sulla morte di Valeria Marquez come possibile femminicidio.

La modella e influencer si trovava all’interno di un salone di bellezza nel comune di Zapopan, alla periferia di Guadalajara. Poche ore dopo, nella stessa città messicana, è stato ucciso a colpi di pistola anche Luis Armando Cordova Diaz, ex deputato del partito messicano Pri, in un bar della zona.

Lo shock sui social per la morte di Valeria Marquez

Sui social moltissimi utenti hanno espresso shock e tristezza per la tragica fine dell’influencer. Gli ultimi istanti di vita di Valeria Marquez sono diventati virali. Subito dopo l’omicidio, con la giovane accasciata, qualcuno prende in mano il telefono e per un brevissimo istante appare un volto nella diretta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata