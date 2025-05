Il presidente statunitense ha parlato a bordo dell'Air Force One

Sull’aereo che lo stava portando in Qatar, per la seconda tappa del suo viaggio in Medio Oriente, Donald Trump ha parlato con i cronisti a proposito dei prossimi colloqui per il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina a Istanbul. Secondo il presidente degli Stati Uniti, Vladimir Putin non si recherà in Turchia per incontrare Zelensky, a meno che non ci vada anche lui. Trump non ha escluso la sua presenza ma ha dichiarato che intende inviare il segretario di Stato Marco Rubio. Alla domanda se ritiene che Putin lo stia solo “prendendo in giro”, il numero uno della Casa Bianca ha risposto: “Ve lo dirò tra qualche giorno”.

