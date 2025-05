L'esponente del governo di Berlino commenta la messa al bando dell'organizzazione di estrema destra

La Germania ha messo al bando il più grande gruppo di “cittadini del Reich”, un’organizzazione estremista di estrema destra che si autodefinisce “Regno di Germania” e che mira a minare l’ordine democratico del Paese, arrestando quattro dei suoi leader. Circa 800 agenti di polizia in diversi Stati federali hanno perquisito le proprietà dell’associazione e le abitazioni dei suoi membri di spicco nella mattinata di martedì 13 maggio.

Germania, al bando il gruppo ‘Cittadini del Reich’: “Hanno creato uno stato parallelo”

“I membri di questa associazione hanno creato uno ‘Stato parallelo’ nel nostro Paese e hanno costruito strutture criminali di natura economica“, ha dichiarato il ministro dell’Interno Alexander Dobrindt. “Adotteremo misure decisive contro chi attacca il nostro ordine democratico liberale”, ha aggiunto l’esponente del governo di Berlino. Il movimento dei cosiddetti cittadini del Reich, o Reichsbürger, non riconosce la Germania come Stato. Molti di loro sostengono che il Reich tedesco storico esiste ancora e non riconoscono le strutture democratiche e costituzionali del Paese, come il parlamento, le leggi o i tribunali. Si rifiutano inoltre di pagare le tasse, i contributi previdenziali e le multe.

Il “Regno di Germania” è stato proclamato dal suo leader Peter Fitzek, tra gli arrestati martedì, nella città orientale di Wittenberg nel 2012 e conta circa 6.000 seguaci, anche se il ministero dell’Interno ha dichiarato che il gruppo ha circa 1.000 membri. “Non si tratta di innocui nostalgici, come potrebbe suggerire il nome dell’associazione, ma di strutture criminali, reti criminali”, ha detto il ministro ai giornalisti più tardi a Berlino. Le piattaforme online del gruppo saranno bloccate e i beni saranno confiscati. Non è la prima volta che la Germania interviene contro il movimento dei “Reichsbürger”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata