Il presidente Usa parlando alla Casa Bianca: "Sto pensando di andare anche io in Turchia"

L’incontro di giovedì in Turchia tra Ucraina e Russia è “molto importante” e “penso che potranno uscirne cose buone”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando alla Casa Bianca, prima della sua partenza per il Golfo, dove visiterà Arabia Saudita, Qatar e Emirati Arabi. Il leader di Washington sta valutando la possibilità di recarsi a Istanbul proprio in occasione del vertice tra Kiev e Mosca. Lo ha riferito lo stesso tycoon. “Ci sto pensando veramente“, ha detto sottolineato Trump.

