Il presidente commenta la decisione del gruppo militante di deporre le armi

“Oggi abbiamo aperto un’altra soglia critica nel processo verso una Turchia libera dal terrorismo. L’organizzazione terroristica ha annunciato la decisione di sciogliersi e di consegnare le armi. Riteniamo che la decisione sia importante per la sicurezza del nostro Paese e per l’eterna fratellanza della nostra nazione”. Lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erodgan in merito alla decisione del gruppo militante curdo Pkk di deporre le armi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata