Oltre 68 milioni i cittadini chiamati al voto

Urne aperte nelle Filippine per le elezioni di medio termine. Oltre 68 milioni i cittadini chiamati al voto nei circa 18.000 seggi nazionali e locali per eleggere la metà dei 24 membri del Senato, tutti i 317 seggi della Camera dei Rappresentanti e varie cariche nelle province, nelle città e nei comuni. I riflettori sono puntati sulla corsa al Senato, che potrebbe determinare il futuro politico della figlia di Duterte, la vicepresidente Sara Duterte. Duterte è detenuto presso la Corte penale internazionale dell’Aia da marzo, in attesa di processo per crimini contro l’umanità per la brutale guerra alla droga che ha causato la morte di migliaia di sospetti durante la sua presidenza dal 2016 al 2022.

