Il presidente Usa: " Sui farmaci Ue brutale con noi"

Donald Trump torna a parlare di dazi all’indomani dei colloqui Usa-Cina a Ginevra. L’accordo raggiunto con Pechino “sarà fantastico per la Cina e per noi”, ha detto il presidente americano, sottolineando che con la Repubblica Popolare gli Stati Uniti hanno fatto un “reset” dei rapporti commerciali. Il capo della Casa Bianca lancia poi un messaggio all’Europa. Sui prezzi dei farmaci l’Unione europea è stata “brutale” con gli Stati Uniti, ha detto Trump, lamentando la politica europea nei confronti delle aziende farmaceutiche Usa. Secondo il presidente, sarebbe stata l’Ue a “costringere” le grandi aziende farmaceutiche Usa a tenere alti i prezzi negli Stati Uniti, per compensare le imposizioni da parte di Bruxelles. Per i farmaci l’Unione europea e “dovra pagare di più” e lo stesso dovrà fare “il resto del mondo”, avverte il capo dell’amministrazione di Washington, parlando dell’ordine esecutivo con il quale intende “redistribuire” l’onere dei prezzi dei farmaci prodotti negli Usa a favore dei cittadini americani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata