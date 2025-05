Prevalsa la linea del dialogo, la misura in vigore entro il 14 maggi

Gli Stati Uniti e la Cina hanno concordato nei colloqui che si sono tenuti a Ginevra, in Svizzera, la sospensione di parte dei dazi reciproci per 90 giorni. La misura dovrà entrare in vigore entro il 14 maggio. Come si legge dalla dichiarazione congiunta pubblicata da Xinhua, Washington e Pechino sospenderanno l’applicazione dei dazi al 24% sui beni per un periodo iniziale di 90 giorni, mantenendo al contempo il restante 10%.

Usa e Cina istituiranno un meccanismo per proseguire i negoziati

“Dopo aver adottato le misure di cui sopra, le due parti istituiranno un meccanismo per proseguire i negoziati sulle relazioni economiche e commerciali”, precisa la dichiarazione, “i negoziati potranno svolgersi in Cina, negli Stati Uniti o in un paese terzo concordato da entrambe le parti. Se necessario, le due parti potranno svolgere consultazioni a livello operativo su questioni economiche e commerciali rilevanti”.

Usa: ok a ridurre del 115% le tariffe sui prodotti cinesi

Il rappresentante commerciale degli Stati Uniti Jamieson Greer ha dichiarato che Washington ha accettato di ridurre del 115% i dazi del 145% sui prodotti cinesi, portandoli al 30%, mentre la Cina ha accettato di abbassare dell’10% i dazi sui prodotti statunitensi. Greer e il segretario al Tesoro Scott Bessent hanno annunciato la riduzione dei dazi durante una conferenza stampa a Ginevra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata