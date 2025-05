È considerato uno dei giorni più sacri dell'anno

I buddisti del Sud-Est asiatico celebrano uno dei giorni più sacri dell’anno, quello in cui nacque Buddha. È anche il giorno in cui raggiunse l’illuminazione e morì. Nella città più grande del Myanmar, Yangon, molti devoti si sono riuniti nelle pagode per versare acqua sulla testa delle statue di Buddha, in segno di riverenza.

Hanno anche pregato e recitato versi religiosi davanti agli alberi della Bodhi all’interno del tempio. Si dice che Buddha abbia raggiunto l’illuminazione sotto un albero simile.

Il buddismo è la religione principale in Myanmar. La festività rappresenta un raro momento di tregua per il Paese, che è nel mezzo di una guerra civile, a seguito della presa del potere da parte dei militari nel 2021 e della decisa reazione di un insieme di forze opposte al loro tentativo di governare. Il Paese è stato inoltre sconvolto da un potente terremoto alla fine di marzo che ha causato ingenti danni e ucciso più di 3.700 persone.

