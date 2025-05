Durante un'imboscata attribuita alle Farc

L’Ecuador ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale per la morte di 11 soldati caduti in un’imboscata con esplosivi in un attacco che l’esercito del Paese andino attribuisce ai dissidenti delle Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia (Farc) in una zona di confine dell’Amazzonia. La presidenza ha dichiarato in un comunicato che il lutto sarà in vigore fino a lunedì per onorare i soldati che “hanno offerto la loro vita in difesa del benessere e della sicurezza del Paese”.

