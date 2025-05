Il raduno arriva due mesi dopo il ritrovamento di centinaia di capi di abbigliamento e numerosi frammenti ossei in un un ranch di Jalisco

I familiari delle persone scomparse in Messico, i desaparecidos, si sono riuniti a Città del Messico, per una veglia in memoria dei loro cari, alla vigilia della Festa della Mamma. Hanno reso omaggio alle madri che sono morte senza sapere cosa fosse successo ai loro figli. La manifestazione arriva due mesi dopo che i parenti dei desaparecidos hanno ispezionato un ranch nello Stato occidentale di Jalisco e hanno riferito di aver trovato centinaia di capi di abbigliamento e numerosi frammenti ossei. Hanno avvertito che potrebbe trattarsi di un luogo dove sono stati commessi omicidi di massa. La scoperta ha messo in imbarazzo le autorità statali e ha sconvolto il Messico, Paese afflitto da decenni da una piaga di sparizioni e il cui bilancio ufficiale supera le 127mila vittime.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata