Al fiano del leader russo il presidente cinese Xi Jinping

A Mosca la parata militare per il Giorno della Vittoria nella Piazza Rossa della capitale russa, in occasione delle celebrazioni russe per l’80° anniversario della sconfitta della Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale. Presenti alla cerimonia il presidente Vladimir Putin e numerosi leader stranieri, tra cui il presidente cinese Xi Jinping e il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva. Il Giorno della Vittoria, che si celebra in Russia il 9 maggio, è la festività laica più importante del Paese. Una grande parata in Piazza Rossa e altre cerimonie evidenziano gli sforzi di Mosca per proiettare la propria potenza e consolidare le alleanze che ha forgiato, cercando di controbilanciare l’Occidente nel contesto della guerra in Ucraina che dura da tre anni. I festeggiamenti di quest’anno sono stati offuscati dalle segnalazioni di attacchi di droni ucraini contro Mosca e dai gravi disagi negli aeroporti della capitale, nonché dalle interruzioni di internet dei cellulari mercoledì.

Putin: “Giorno della Vittoria festa più importante per Paese”

I russi celebrano il Giorno della Vittoria come la loro casa e la festa più importante. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, nel suo discorso, durato circa 10 minuti, rivolgendosi ai partecipanti alla parata per il Giorno della Vittoria nella Piazza Rossa a Mosca. “Preserviamo fedelmente la memoria di questi eventi storici e trionfali e, come eredi dei vincitori, celebriamo la festa del 9 maggio come nostra, come la festa più importante per il Paese, per tutto il popolo, per ogni famiglia, per ognuno di noi”, ha sottolineato. Alla cerimonia, tra i leader nazionali presenti, oltre al presidente cinese Xi Jinping e il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva anche il premier slovacco Robert Fico.

🚨 JUST IN: PARADE BEGINS IN MOSCOW ON RED SQUARE Putin is sitting alongside Xi Jinping, invited to the Kremlin as Russia’s ultimate air defense. To protect the parade, Russia pulled all its air defense systems into Moscow — meanwhile, the country slipped back into the Middle… pic.twitter.com/SQFVYAXSqC — NEXTA (@nexta_tv) May 9, 2025

Putin: “Apprezziamo contributo Cina per vittoria comune”

La Russia apprezza profondamente il contributo degli eserciti alleati alla lotta comune e alla vittoria sul nazismo. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso, durato circa 10 minuti, alla parata in onore dell’80° anniversario del Giorno della Vittoria sulla Piazza Rossa a Mosca. “Apprezziamo profondamente il contributo alla nostra lotta comune dei soldati degli eserciti alleati, dei partecipanti alla Resistenza, del coraggioso popolo cinese e di tutti coloro che hanno combattuto per un futuro di pace”, ha dichiarato, citato da Interfax.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata